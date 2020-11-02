إصابات ووفيات.. الاستماع لأقوال مصابي حادث طريق المريوطية

Advertisements

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عدد من المصابين فى حادث تصادم البدرشين، والذين استقرت حالتهم الصحية، فيما استعلمت عن الحالة الصحية للباقين



وطلبت النيابة، التقارير الطبية حول الحادث لاستكمال التحقيقات.



كما طلبت النيابة تقرير فنى بشأن فحص السيارات المتضررة جراء الحادث للوقوف على ظروفه وملابساته.



تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالبدرشين، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص، وسيارة سوزوكى، أدى إلى مصرع 7 من مستقلى السيارتين، بينهم سائق إحدى السيارتين، وإصابة١٠ أخرين، بينهم أطفال، تم نقلهم إلى مستشفى البدرشين العام، وتبين أن إحدى السيارتين كان يستقلها عدد من الطلاب فى طريقهم إلى المعهد الأزهرى الذى يدرسون به.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



