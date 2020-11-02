Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 170 طربة لمخدر الحشيش بالشرقية.



فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عدد 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( إحدى السيدات، مقيمة بدمياط "لها معلومات جنائية") فى كمين أعد خصيصًا لضبطها بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.



وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 1،190،000 مليون ومائة وتسعون ألف جنيه) تقريبًا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



