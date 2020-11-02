بايرن ميونخ يقدم عرضاً لتجديد عقد نجم الفريق

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
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صرح  هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ إن النادي بطل أوروبا وألمانيا سحب عرضاً يتضمن عقداً لمدة خمس سنوات للمدافع ديفيد ألابا بعد رفض ممثلي اللاعب النمساوي العرض الأخير.


وينتهي عقد ألابا (28 عاماً) في 2021، واستمرت المفاوضات لشهور بسبب الراتب السنوي للاعب كما ذكرت تقارير صحافية.


وأبلغ هاينر محطة (بي.آر) الأحد: "منحنا ديفيد ومستشاره بعض الوقت للتفكير في العرض الذي نعتقد أنه جيد جداً".


وأضاف: "في آخر اجتماع قلنا إننا نريد أن تتضح الأمور في نهاية أكتوبر ولم نسمع أي رد حتى الأمس وتواصلنا مع مستشاره، كانت الإجابة أن العرض لا يزال غير مقنع ويجب أن نعيد التفكير به ثم قررنا الانسحاب تماماً ولم يعد هناك أي عرض".


وفاز ألابا، الذي يجيد اللعب كظهير وقلب دفاع، بلقبين في دوري أبطال أوروبا مع النادي بجانب 9 ألقاب لدوري الدرجة الأولى الألماني و6 ألقاب للكأس المحلية منذ انضمامه لبايرن في 2008.

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