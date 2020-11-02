"كورونا" يتسبب في تعليق محاكمة المتورطين في الهجوم على شارلي إبدو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:34 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وكالات
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أصدرت محكمة فرنسية، قرارًا بتعليق النظر في قضية 14 متهما في هجوم 2015 على مجلة شارلي إبدو الفرنسية أسبوعاً على الأقل بعد إصابة ثلاثة متهمين في القضية بفيروس كورونا.

 

ووفقًا لوكالة فرانس برس، علقت بالفعل المحاكمة حتى غد الثلاثاء للسماح بفحص المتهمين الباقين المحتجزين، بعد أن ثبتت إصابة المتهم الرئيسي، علي رضا بولات، بفيروس كورونا في مطلع الأسبوع الجاري.

 

وذكرت الوكالة، أن متهمين اثنين آخرين ثبتت إصابتهما بالفيروس، واعتبر اثنان مخالطين للمصابين، وفق ما كتب القاضي ريجيس دي جورنا، للمحامين المعنيين بالقضية أمس الأحد.

 

وقال القاضي: "في ضوء البروتوكولات الصحية السارية التي تتطلب عزل الحالات الإيجابية ومخالطيها، لن يكون ممكناً استئناف جلسة الاستماع هذا الأسبوع".

 

وقُتل المسلحون الثلاثة الذين نفذوا هجمات يناير 2015 على مقر مجلة شارلي إبدو، والشرطة، وسوبر ماركت لأغذية الكوشير اليهودية، على أيدى الشرطة، وأسفرت الهجمات عن مقتل 17 شخصا في ذلك الوقت.

 

ويواجه الذين يخضعون للمحاكمة تهمة تزويد المنفذين بالمساعدات اللوجستية أو الأسلحة، ويُعتقد أن ثلاثة منهم سافروا إلى مناطق يسيطر عليها داعش في سوريا قبل وقت قصير من الهجمات، ويُحاكمون غيابياً.

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محاكمة المتورطين كورونا شارلي ابدو

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