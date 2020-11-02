مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أغلق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف التعاقد مع الصفقة الإفريقية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وقرر النادي الأحمر، الانسحاب من المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع الأوروجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مع بداية الموسم الجديد.


جاء قرار النادي الأهلي، بعدما رفض ناديه فكرة التنازل عن اللاعب وخدماته مهما كانت الإغراءات، خاصةً أنه جدد عقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة.


وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب بضرورة التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجومه، خاصةً أنه أشرف على تدريبه ويعلم قدراته بشكل كبير.

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