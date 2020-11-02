الأرصاد: يوجد فرص لسقوط الأمطار اليوم.. ولكن أقل حدة (فيديو)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:31 م
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس حالة من عدم الاستقرار على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أنهم كانوا قد حذروا من هذه الحالة منذ 3 أيام.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن كميات الأمطار زادت أمس على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر، وجنوب سيناء، حيث وصلت لحد السيول وتم اغلاق عدة طرق.

وأوضحت أن القاهرة لن تشهد سقوط أمطار اليوم، ولكن متوقع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن فرص الأمطار اليوم ستكون أقل حدة من الأمس، مع انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحرى ليلًا.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس مائل للبرودة بالليل، مع سقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة ببعض المناطق، وأن يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على خليج السويس قد يساهم في اضطراب الملاحة البحرية، وأن يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة: 

القاهرة العظمى 27 والصغرى 19
الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21
مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 18
بورسعيد العظمى 26 والصغرى 22
دمياط العظمى 25 والصغرى 22
الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 20
السويس العظمى 28 والصغرى 20
العريش العظمى 27 والصغرى 21
طابا العظمى 26 والصغرى 23
سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 14
شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 24
الغردقة العظمى 30 والصغرى 24
الفيوم العظمى 28 والصغرى 18
بني سويف العظمى 28 الصغرى 19

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