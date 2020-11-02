شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

أكد أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر عرض النادي الأهلي لمهاجمه عمرو جمال للبيع ومن المُمكن أن يستمر في رحلته مع فريقه الحالي طلائع الجيش.









وقال شوبير في تصريحات إذاعية: " إستقر الأهلي على عودة الرباعي المُعار محمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ومن الممكن أن يبقى ناصر ماهر مع سموحة خاصةً بسبب إرتياحة على المستوى المادي والمعنوي".









وأكمل: " أحمد ياسر ريان قد يخرج إلى الإسماعيلي معاراً وإنتهت فرص عودة أحمد عادل عبد المنعم بعد رحيل فايلر ولم يناقش الأهلي مصير أحمد الشيخ وصالح جمعة وكل ما يتم تناوله إجتهادات يقوم بها وكلاء اللاعبين".

وعن موقف صفقات الأهلي الجديدة أكد شوبير: " الأهلي نجح في الحصول على صفقة أحمد رمضان بيكهام بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر وإقتراب المارد الأحمر من حسم صفقة المغربي بدر بانون".









وأنهى: " صفقات الزمالك حول الآن متمثلة في حمزة المثلوثي الذي أجرى الكشف الطبي لك ن الزمالك لم يُعلن بعد ويبقى موقف المعارين مفتوح بعودة أحمد فتوح وبقاء معروف يوسف مع المقاولون فيما رفض المارد الأبيض عودة كابوريا وداودا".







