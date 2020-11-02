تحرير 3907 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (3907) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1771) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (147) مخالفة السير بدون تراخيص.
(12) دراجة نارية مخالفة، (20) مخالفة شروط الترخيص، (27) مخالفة موقف عشوائى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أخبار تهمك

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

والد إحدى ضحايا مصابي حادث البدرشين يكشف مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالدفاع عن كهربا ضد المتجاوزين

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

رضا عبد العال: هذا اللاعب أفضل من جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ أقل من ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

محمد يوسف يطلب ضم نجم سموحة للبنك الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد يستهدف نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. أسامة كمال يواصل هجومه على "طفل المرور"

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

11:43 ص

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه