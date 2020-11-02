استبعاد كهربا من معسكر المنتخب القادم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:19 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

 حسام البدري تلقي اتصالا هاتفيا من محمد فضل عضو اللجنة الخماسية طالبه خلالها باستبعاد كهربا من معسكر المنتخب القادم ردا علي أزمته الأخيرة مع كهربا. 

وقالت مصادر إن البدري قرر أن يكون كهربا خارج معسكر المنتخب القادم بعد طلب فضل الذي جاء بشكل رسمي بصفته عضو باللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.



أخبار تهمك

جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالدفاع عن كهربا ضد المتجاوزين

منذ ساعتين

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 20 ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ يوم

محمد يوسف يطلب ضم نجم سموحة للبنك الأهلي

منذ ساعة

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

رضا عبد العال: هذا اللاعب أفضل من جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

والد إحدى ضحايا مصابي حادث البدرشين يكشف مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تكشف ماذا حدث لها عقب تناول جرعة اللقاح الصيني (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

شاهد.. أسامة كمال يواصل هجومه على "طفل المرور"

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

11:43 ص

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه