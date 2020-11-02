استبعاد كهربا من معسكر المنتخب القادم

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.





حسام البدري تلقي اتصالا هاتفيا من محمد فضل عضو اللجنة الخماسية طالبه خلالها باستبعاد كهربا من معسكر المنتخب القادم ردا علي أزمته الأخيرة مع كهربا.





وقالت مصادر إن البدري قرر أن يكون كهربا خارج معسكر المنتخب القادم بعد طلب فضل الذي جاء بشكل رسمي بصفته عضو باللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.











