استبعاد كهربا من معسكر المنتخب القادم
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:19 م
الفجر الرياضي
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قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.
حسام البدري تلقي اتصالا هاتفيا من محمد فضل عضو اللجنة الخماسية طالبه خلالها باستبعاد كهربا من معسكر المنتخب القادم ردا علي أزمته الأخيرة مع كهربا.
وقالت مصادر إن البدري قرر أن يكون كهربا خارج معسكر المنتخب القادم بعد طلب فضل الذي جاء بشكل رسمي بصفته عضو باللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.