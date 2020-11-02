البابا تواضروس يتقدم بالتعازي فى رحيل القمص ميخائيل عزيز بمونتريال

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رحل عن عالمنا الأب الفاضل القمص ميخائيل عزيز، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال، التابعة لإيبارشية شرق كندا، عن عمر بلغ ٧٦ سنة، بعد أن خدم المذبح المقدس لمدة ٢٦ سنة.







وتقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لنيافة الأنبا بولس أسقف شرق كندا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب المبارك القمص ميخائيل عزيز، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.