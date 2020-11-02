الدوري البرازيلي.. سانتوس يفوز على باهيا وساو باولو يسحق فلامنجو

فاز نادي سانتوس على باهيا نظيره 3 / 1 صباح الاثنين في المرحلة التاسعة عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم، بينما تلقى فلامينجو هزيمة ثقيلة وخسر أمام ضيفه ساو باولو 1 / 4.





وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب سبورت ريسيفه على أتلتيكو باراناينسي 1 / صفر وتعادل جوياس مع فاسكو دي جاما 1 / 1 .





وجاءت جميع أهداف مباراة سانتوس وباهيا خلال الشوط الأول، حيث تقدم سانتوس بهدفين سجلهما مادسون فيريرا وماريو سيرجيو سانتوس في الدقيقتين العاشرة و26 ثم رد باهيا بهدف للاعب دانيال سامبايو سيمويس في الدقيقة 28 قبل أن يضيف جوبسون سوزا سانتوس الهدف الثالث لسانتوس في الدقيقة 37.





ورفع سانتوس رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد باهيا عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.





أما فلامينجو حامل اللقب، فقد تلقى هزيمة ثقيلة وخسر أمام ساو باولو 1 / 4، ليتجمد رصيد فلامينجو عند 35 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر إنترناسيونال، بينما رفع ساو باولو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس.





وافتتح بيدرو جيليرمي التسجيل لفلامينجو في الدقيقة السادسة، ثم رد ساو باولو بأربعة أهداف سجلها دانيلو داس نيفيس بينيرهو وبرينير سوزا دا سيلفا ورينالدو دا سيلفا ولوسيانو دا روتشا نيفيس في الدقائق 18 و45 و59 و82 ، وجاء هدف رينالدو من ضربة جزاء.





وتغلب سبورت ريسيفه على أتلتيكو باراناينسي بهدف وحيد سجله تياجو نيفيز في الشوط الثاني، ليرفع ريسيفه رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر ويتجمد رصيد باراناينسي عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر.





وتعادل جوياس مع فاسكو دي جاما 1 / 1، ليرفع الأول رصيده إلى 12 نقطة في المركز العشرين الأخير مقابل 19 نقطة لفاسكو دي جاما في المركز السابع عشر.





وتقدم فاسكو دي جاما بهدف سجله ليو ماتوس في الدقيقة 17، ثم تعادل جوياس بهدف للاعب شايلون في الدقيقة 57.



