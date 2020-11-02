الدوري البرازيلي.. سانتوس يفوز على باهيا وساو باولو يسحق فلامنجو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
فاز نادي سانتوس على باهيا نظيره  3 / 1 صباح الاثنين في المرحلة التاسعة عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم، بينما تلقى فلامينجو هزيمة ثقيلة وخسر أمام ضيفه ساو باولو 1 / 4.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب سبورت ريسيفه على أتلتيكو باراناينسي 1 / صفر وتعادل جوياس مع فاسكو دي جاما 1 / 1 .

وجاءت جميع أهداف مباراة سانتوس وباهيا خلال الشوط الأول، حيث تقدم سانتوس بهدفين سجلهما مادسون فيريرا وماريو سيرجيو سانتوس في الدقيقتين العاشرة و26 ثم رد باهيا بهدف للاعب دانيال سامبايو سيمويس في الدقيقة 28 قبل أن يضيف جوبسون سوزا سانتوس الهدف الثالث لسانتوس في الدقيقة 37.

ورفع سانتوس رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد باهيا عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

أما فلامينجو حامل اللقب، فقد تلقى هزيمة ثقيلة وخسر أمام ساو باولو 1 / 4، ليتجمد رصيد فلامينجو عند 35 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر إنترناسيونال، بينما رفع ساو باولو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح بيدرو جيليرمي التسجيل لفلامينجو في الدقيقة السادسة، ثم رد ساو باولو بأربعة أهداف سجلها دانيلو داس نيفيس بينيرهو وبرينير سوزا دا سيلفا ورينالدو دا سيلفا ولوسيانو دا روتشا نيفيس في الدقائق 18 و45 و59 و82 ، وجاء هدف رينالدو من ضربة جزاء.

وتغلب سبورت ريسيفه على أتلتيكو باراناينسي بهدف وحيد سجله تياجو نيفيز في الشوط الثاني، ليرفع ريسيفه رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر ويتجمد رصيد باراناينسي عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتعادل جوياس مع فاسكو دي جاما 1 / 1، ليرفع الأول رصيده إلى 12 نقطة في المركز العشرين الأخير مقابل 19 نقطة لفاسكو دي جاما في المركز السابع عشر.

وتقدم فاسكو دي جاما بهدف سجله ليو ماتوس في الدقيقة 17، ثم تعادل جوياس بهدف للاعب شايلون في الدقيقة 57.

أخبار تهمك

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ يوم

والد إحدى ضحايا مصابي حادث البدرشين يكشف مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

شاهد.. أسامة كمال يواصل هجومه على "طفل المرور"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الصحة تكشف ماذا حدث لها عقب تناول جرعة اللقاح الصيني (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

محمد يوسف يطلب ضم نجم سموحة للبنك الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 20 ساعة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ أقل من ساعة

رضا عبد العال: هذا اللاعب أفضل من جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالدفاع عن كهربا ضد المتجاوزين

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

11:43 ص

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه