الحجز الإداري على منشأة قامت بالترويج والكتابة على جدران الأعمدة بالمريوطية 

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رصدت محافظة الجيزة ما تم تداولة بعددا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد المواطنين بالترويح والاعلان عن المنشأة الخاصه به بالكتابة على الأعمدة أسفل الطريق الدائرى نطاق المريوطية وعلى الحوائط بذات المنطقة ولم يتم مراعاه ما تم إنجازة من أعمال تطوير وتجميل لكافة الأعمدة بطريق ممشى المريوطية.



وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتوقيع الحجز الإداري على المنشأة بقيمة نصف مليون جنية نظير إعادة الشئ لاصلة وكإجراء رادع لعدم تكرار المخالفة مجدداً، مشدداً ان المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ كافه الاجراءات التى تضمن لها الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق للشوارع والتخلص من مظاهر القبح و عدم السماح بوجود الاعلانات الغير مرخصة التى تشوه الرؤية البصرية للطرق والمحاور .



وتشير محافظة الجيزة أن طريق المريوطية سوف يتم تدعيمة بالكاميرات لضبط أي مخالفات أو تعديات في إطار منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الطريق.







