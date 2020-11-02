الحجز الإداري على منشأة قامت بالترويج والكتابة على جدران الأعمدة بالمريوطية 

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
رصدت محافظة الجيزة ما تم تداولة بعددا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد المواطنين بالترويح والاعلان عن المنشأة الخاصه به بالكتابة على الأعمدة أسفل الطريق الدائرى نطاق المريوطية وعلى الحوائط بذات المنطقة ولم يتم مراعاه ما تم إنجازة من أعمال تطوير وتجميل لكافة الأعمدة بطريق ممشى المريوطية.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتوقيع الحجز الإداري على المنشأة بقيمة نصف مليون جنية نظير إعادة الشئ لاصلة وكإجراء رادع لعدم تكرار المخالفة مجدداً، مشدداً ان المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ كافه الاجراءات التى تضمن لها الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق للشوارع والتخلص من مظاهر القبح و عدم السماح بوجود الاعلانات الغير مرخصة التى تشوه الرؤية البصرية للطرق والمحاور .

وتشير محافظة الجيزة أن طريق المريوطية سوف يتم تدعيمة بالكاميرات لضبط أي مخالفات أو تعديات في إطار منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الطريق.



أخبار تهمك

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 20 ساعة

محمد يوسف يطلب ضم نجم سموحة للبنك الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف ماذا حدث لها عقب تناول جرعة اللقاح الصيني (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أسامة كمال يواصل هجومه على "طفل المرور"

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالدفاع عن كهربا ضد المتجاوزين

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رضا عبد العال: هذا اللاعب أفضل من جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

والد إحدى ضحايا مصابي حادث البدرشين يكشف مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ يوم

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

11:43 ص

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه