الزمالك يتحرك لضم نجم المصري

يستعد نادي الزمالك للتحرك في الساعات القليلة المقبلة من أجل التعاقد مع واحد من نجوم نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وأظهر الزمالك اهتمام كبير الفترة الماضية بضم كريم العراقي نجم نادي المصري في الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه فشل في ذلك.









وتواصل مسئولو الفارس الأبيض مع العراقي في الفترة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق وأبدى اللاعب ترحيب بهذا الأمر ولكنه طلب انهاء الأمر مع إدارة ناديه أولا.









وينوي الزمالك التواصل مع إدارة نادي المصري في الساعات المقبلة وتقديم عرض رسمي لضم كريم العراقي في الشتاء المقبل وحسم الصفقة.