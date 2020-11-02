عاجل.. الاتحاد يستهدف نجم الأهلي

إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري من الحصول على خدمات واحد من أبرز لاعبي النادي الاهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









وعلم " الفجر الرياضي " أن محمد مصيلحي رئيس الإتحاد تحدث مع أحمد الشيخ بشأن كافة التفاصيل المالية بالإضافة إلى بعض البنود المالية الأخرى.









وكان الأهلي قد وافق على إجراء المفاوضات بين الطرفين ويتبقى فقط توقيع اللاعب على عقود إنضمامه لزعيم الثغر والتي من الممكن أن تكون على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.









يُذكر أن الإتحاد نجح في الحصول على خدمات ثنائي الأهلي عمار حمدي وكريم يحيى يوم أمس الأحد حيث تم إعارة الأول لمدة موسمين وبيع الثاني بصورة نهائية.



