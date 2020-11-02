بروتوكول لتوصيل المياه للمناطق المحرومة بالإسكندرية

Advertisements







وقع المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالأسكندرية، بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية لتوصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسكندرية.





وأوضح جابر أن الجمعية تتكفل بتوصيل المياه لعدد 17 أسرة بقرية ابيس الثانية، وذلك كمرحلة أولى للتعاون بين الشركة والجمعية.



وأشار إلى أن الشركة نجحت فى توصيل المياه لعدد 1738 أسرة خلال الفترة من 172019 إلي 3062020 عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخيرية المُتعاونة مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.



وأكد رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الاسكندرية، الاهتمام بمجال المشاركة المجتمعية، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لتكون حلقة الوصل بين شركة مياه الشرب والمجتمع المدني، وساهمت علي مدار اكثر من اربع سنوات فى تحقيق عدد من الأهداف، أهمها: المساهمة في تقليل عدد الوصلات الخلسة بالمناطق الفقيرة، وتقليل فاقد المياه بمساعدة من المجتمع المدني السكندري من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمتبرعين- توصيل المياه لعدد 5262 أسرة بمختلف القري والمناطق الاشد إحتياجًا بمحافظة الاسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدنى.