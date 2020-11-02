العراق: القبض على إرهابيين من داعش تورطا في مذبحة عائلية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:12 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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ألقت القوات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيين اثنين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالي شمال شرقي العاصمة بغداد.

 

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، إنها قبضت على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية في قضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي و4 من أفراد عائلته.

 

والجدير بالذكر أن 5 من عائلة واحدة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قتلوا بعد انفجار جثة مفخخة في قرية الخيلانية بمحافظة ديالى عندما حاولوا سحب جثة أحد أبنائها الذين قتلهم تنظيم داعش.

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مذبحة عائلية قوات عراقية داعش اﻻرهابيين

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