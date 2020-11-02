النصر يحقق رقم سلبي تاريخي

أحاطت الظروف الصعبة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وذلك منذ بداية دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.









وعانى الفريق من بعض المشاكل على رأسها غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد وأثرت تلك الغيابات على مستوى الفريق ونتائجه.









وتُعتبر تلك البداية هي الأسوأ للنصر في تاريخه حيث لم يحصل حتى الآن على أي نقطة بعد مرور ثلاثة جولات في دوري المحترفين وهذه المرة هي الأولى التي يعجز فيها العالمي عن حصد اي نقطة في الجولات الثلاثة.



