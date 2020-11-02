مياه السيول تخرج عن مسارها وتخترق زراعات "الفقيرة" و"بني عقبة" ببني سويف (صور)

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بدأت مياه السيول القادمة من جبال البحر الأحمر في النزوح إلى وادي فقيرة والذي يستخدم كمخر سيل، في الجانب الشرقي من النيل بمركز ببا جنوب بني سويف.



وتسببت مياه السيل التي بدأت في الخروج عن مسارها المحدد بمخر السيل في النزوح إلى الأراضي الزراعية الخاصة بقريتي الفقيرة وبني عقبة بمركز ببا، وقطع الطريق الخاص بقرية الفقيرة، وإحداث انهيارات جزئية به في حوافه الجانبية.



وأنتقلت قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا على رأس معدات من الوحدة المحلية إلى موقع نزوح المياه، في محاولة لإعادتها إلى مسارها مرة اخرى داخل المخر.



وقال المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، " انتقلنا بكافة معدات والآلات الوحدة المحلية إلى موقع مياه السيل بمخر وادي الفقيرة لمتابعة وملاحظة الحالة، والتدخل بالمعدات في وقتها.



وأكد الجويلي، على أن الوضع حتى الآن تحت السيطرة، ولا يدعو للقلق وان ما يحدث هو طبيعي نتيجة نزوح مياه السيول عبر مخر سيل وادي الفقيرة في اتجاه نهر النيل، إلا أن بعض المياه خرجت عن مسارها إلى طريق القرية.



وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى تواصله مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف، ومتواجدون في الموقع تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بالاستعداد التام للتدخل في حال زيادة كميات المياه الواردة.



وكانت محافظة بني سويف، أعلنت، في بيان سابق، عن إستعدادها لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وذلك في إطار توجيهات مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث، والتأكد من جاهزية استقبال أية سيول محتملة أوأمطار، ومراجعة الخطة التي أعدتها المحافظة، ويشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية من" الري، الصحة، والتموين، والطرق والنقل، والطرق والكباري، والتضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية".



وشّدد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، على ضرورة متابعة تنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مع أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن عدم استقرار الحالة الجوية".



ووجه المحافظ، بمراجعة جميع مخرات السيول لتحديد مدى قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المحتملة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المستمرة، حيث تم تشكيل لجان وإعداد جدول زمني بالتنسيق بين الري وشركة المياه للمرور على أعمال التطهير والمراجعة اولا باول.



وتمتلك محافظة بني سويف 7 مخرات للسيول، منها 6 مخرات في مراكز: بني سويف وببا وناصر شرق النيل وهي: مخر سنور بطول 3000 متر، وبياض العرب بطول 2000متر، ومخر وادي غراب بطول 3000 متر، ومخر وادي فقيرة "سد ركامي"، ومخر غياضة الشرقية بطول 1050متر، ومخر أبوصالح 1320متر، والتي تصب جميعها في نهر النيل، بخلاف مخر سيل طما فيوم بطول 600متر، والذي يصب في بحر يوسف.

