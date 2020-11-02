مواصلة جهود مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة



ضبط(عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون .



وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بحوزة (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قنا.



بنطاق مديرية أمن القاهرة:



ضبط(كمية من مخدر الهيروين وزنت 65جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج.



بنطاق مديرية أمن الإسكندرية:



ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 160جرام – عدد 30 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض)، بحوزة (عاطل " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) حال تواجده بدائرة القسم.



ضبط(عدد 40 قرص مخدر لعقار التامول – عدد 300 قرص مؤثر لعقاقير" باركينول – أبتريل – أموتريل")، بحوزة (عاطل " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.





بنطاق مديرية أمن المنيا:





ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 600جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بحوزة(عاطل " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا) حال تواجده بدائرة القسم.

 بنطاق مديرية أمن أسوان:



ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 250جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بحوزة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) حال تواجده بدائرة القسم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن القاهرة – أمن الجيزة) وإدارات البحث الجنائى وإدارات وأقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن نطاق الإختصاص من تحقيق النتائج التاليةبنطاق مديرية أمن قنا: