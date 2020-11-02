مواصلة جهود مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن القاهرة – أمن الجيزة) وإدارات البحث الجنائى وإدارات وأقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن نطاق الإختصاص من تحقيق النتائج التالية

بنطاق مديرية أمن قنا:

ضبط(عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون .

وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بحوزة (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قنا.

بنطاق مديرية أمن القاهرة:

ضبط(كمية من مخدر الهيروين وزنت 65جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج.

بنطاق مديرية أمن الإسكندرية:

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 160جرام – عدد 30 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض)، بحوزة (عاطل " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) حال تواجده بدائرة القسم.

ضبط(عدد 40 قرص مخدر لعقار التامول – عدد 300 قرص مؤثر لعقاقير" باركينول – أبتريل – أموتريل")، بحوزة (عاطل " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.


بنطاق مديرية أمن المنيا:


ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 600جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بحوزة(عاطل " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا) حال تواجده بدائرة القسم.
 بنطاق مديرية أمن أسوان:

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 250جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بحوزة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) حال تواجده بدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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