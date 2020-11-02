بشرى سارة لأحياء القاهرة بشأن المراكز التكنولوجيا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد الدكتور السيد البدرى، رئيس المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة، أن المحافظة تسعى لميكنة الخدمات وتقديمها تيسيرا على المواطنين، لافتا إلى انه تم تنفيذ " تطبيق موحد" بالمراكز التكنولوجية ب١٥ حى.

واضاف "البدرى" خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات بديوان عام المحافظة، أن التطبيق الموحد يتيح تتبع شكوى المواطن و مدى تفاعل أجهزة الحي معها.



وأوضح أن المحافظة أتاحت بعض الخدمات الكترونيا كحجز الجبانات والتقديم على طلبات التصالح، كما تم تسهيل عملية الدفع منعا للزحام بمقرات الأحياء عن طريق شركة فوري، لافتًا إلى إنه سيتم انشاء مراكز تكنولوجية في الأحياء الأخرى لاستكمال عملية الميكنة.

وقال إن هناك مقترح لتقديم خدمة "تلقى طلبات التصالح" من خلال ارسال موظف للمواطن بمقر منزله مقابل مبلغ مادى بسيط.







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