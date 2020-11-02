محافظ أسوان: إعفاء 15 ألف طالب وطالبة من المصروفات المدرسية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتكاتف المجتمعي وجهود المشاركة الجادة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية حيث سيتم أعفاء حوالى 15 ألف من طلاب وطالبات المدارس من المصروفات المدرسية للعام الدراسى الحالى 2020 2021 وذلك بمختلف المراحل التعليمية وبجميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى أعفاء الطلاب والطالبات الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء،


مؤكدًا على أن التلاحم والتكافل الإنسانى يظهر في أبهى صوره لمساندة أبناء الأسر الأولى بالرعاية لإستكمال تعليمهم بدون أى أعباء مالية وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية حيث قام برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الإجتماعى بتحمل المصروفات المدرسية لحوالى 13 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية،


وأضاف محافظ أسوان بأنه بالتوازى قامت وزارة الداخلية من خلال مديرية أمن أسوان بتحمل مصروفات مدرسية لـ 311 طالب وطالبة، بجانب تحمل الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة لمصروفات 300 طالب وطالبة، بالإضافة إلى قيام مؤسسة فريد خميس للتنمية وأيضًا مركز التدريب والإستشارات بأسوان بتحمل مصروفات 1100 طالب وطالبة، وفى سياق متصل أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بالمراجعة الحازمة لظاهرة الدروس الخصوصية من خلال مراجعة أى سناتر على أرض الواقع والعمل على غلقها وتشميعها مع إحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محافظ أسوان: إعفاء 15 ألف طالب وطالبة من المصروفات المدرسية
محافظ أسوان: إعفاء 15 ألف طالب وطالبة من المصروفات المدرسية
محافظ أسوان: إعفاء 15 ألف طالب وطالبة من المصروفات المدرسية
محافظ أسوان: إعفاء 15 ألف طالب وطالبة من المصروفات المدرسية
محافظ أسوان: إعفاء 15 ألف طالب وطالبة من المصروفات المدرسية
محافظ أسوان: إعفاء 15 ألف طالب وطالبة من المصروفات المدرسية

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