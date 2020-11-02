239 قضية مخدرات وتنفيذ 51875 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 173 قطعة سلاح نارى، بحوزة 45 متهم).. وذلك على النحو التالى:
(23) بندقية آلية.
(2) بندقية رصاص.
(22) بندقية خرطوش.
(13) طبنجة.
(113) فرد محلى.
(637) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(195) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (51875) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5196) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى:
(234) حكم جناية.
(15052) حكم حبس جزئى.
(2996) حكم حبس مستأنف.
(25888) حكم غرامة.
(7705) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (239) قضية مخدرات بحوزة (248) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 42٫049 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 31٫389 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2٫569 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1٫985 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (504 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت ( 243 جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (1٫008كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (685 جرام).
عدد (2778) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (43) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (31) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (312) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة عدد (4 ) دراجات نارية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18469) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكبر الأخلي اجراءات قانونيه أبي

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف ماذا حدث لها عقب تناول جرعة اللقاح الصيني (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. أسامة كمال يواصل هجومه على "طفل المرور"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

محمد يوسف يطلب ضم نجم سموحة للبنك الأهلي

منذ ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ يوم

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالدفاع عن كهربا ضد المتجاوزين

منذ ساعتين

والد إحدى ضحايا مصابي حادث البدرشين يكشف مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

رضا عبد العال: هذا اللاعب أفضل من جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

خلال 24 ساعة.. ضبط 335 قضية مخدرات و238 قطعة سلاح ناري

تنفيذ 82277 حكم قضائي متنوع وضبط 212 قطعة سلاح ناري

خلال 24 ساعة.. ضبط 61 قطعة سلاح ناري و137 قضية مخدرات

خلاص 24 ساعة.. ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 196 متهما

ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

11:43 ص

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه