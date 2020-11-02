239 قضية مخدرات وتنفيذ 51875 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 173 قطعة سلاح نارى، بحوزة 45 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(23) بندقية آلية.

(2) بندقية رصاص.

(22) بندقية خرطوش.

(13) طبنجة.

(113) فرد محلى.

(637) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(195) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (51875) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5196) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى:

(234) حكم جناية.

(15052) حكم حبس جزئى.

(2996) حكم حبس مستأنف.

(25888) حكم غرامة.

(7705) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (239) قضية مخدرات بحوزة (248) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 42٫049 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 31٫389 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2٫569 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1٫985 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (504 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 243 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1٫008كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (685 جرام).

عدد (2778) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (43) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (31) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (312) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة عدد (4 ) دراجات نارية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18469) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

