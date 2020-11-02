239 قضية مخدرات وتنفيذ 51875 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:04 م
هبة عبد الحفيظ
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 173 قطعة سلاح نارى، بحوزة 45 متهم).. وذلك على النحو التالى:
(23) بندقية آلية.
(2) بندقية رصاص.
(22) بندقية خرطوش.
(13) طبنجة.
(113) فرد محلى.
(637) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(195) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (51875) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5196) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى:
(234) حكم جناية.
(15052) حكم حبس جزئى.
(2996) حكم حبس مستأنف.
(25888) حكم غرامة.
(7705) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (239) قضية مخدرات بحوزة (248) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 42٫049 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 31٫389 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2٫569 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1٫985 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (504 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت ( 243 جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (1٫008كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (685 جرام).
عدد (2778) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (43) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (31) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (312) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة عدد (4 ) دراجات نارية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18469) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 173 قطعة سلاح نارى، بحوزة 45 متهم).. وذلك على النحو التالى:
(23) بندقية آلية.
(2) بندقية رصاص.
(22) بندقية خرطوش.
(13) طبنجة.
(113) فرد محلى.
(637) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(195) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (51875) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5196) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى:
(234) حكم جناية.
(15052) حكم حبس جزئى.
(2996) حكم حبس مستأنف.
(25888) حكم غرامة.
(7705) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (239) قضية مخدرات بحوزة (248) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 42٫049 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 31٫389 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2٫569 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1٫985 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (504 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت ( 243 جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (1٫008كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (685 جرام).
عدد (2778) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (43) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (31) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (312) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة عدد (4 ) دراجات نارية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18469) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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