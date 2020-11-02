جامعة بني سويف تنظم ندوات للتوعوية بمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن تنظيم كلية الطب البشري عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية بمشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس الجامعة رقم 189 وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأضاف الدكتور منصور أن الجامعة شديدة الحرص علي المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع السويفي ونشر الوعي بمدي خطورة فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه من خلال إتباع وتطبيق الاجراءات الاحترازية وطرق التعقيم والتطهير المتنوعة.

جدير بالذكر، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة عميد كلية الطب البشري للتنسيق بين جميع الكليات ووكلائها والتي تختص بمكافحة العدوي ومتابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وعقد الندوات التثقيفية والتوعوية ضد فيروس كورونا.

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