خطوات سهلة.. كيف تستعلم عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا؟
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:03 م
أحمد القاسم
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مع انطلاق شهر جديد تبدأ المنازل المصرية في تسديد فواتير الكهرباء، وهو ما ينطق على فواتير شهر أكتوبر التي تبدأ وزارة الكهرباء في تحصيلها خلال الأيام الحالية.
يذكر أن وزارة الكهرباء نفت خلال الفترة الماضية رفع أسعار الفواتير مؤكدة أن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات، أن كافة شركات تورزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.
ووقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإطلاق موقع يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع العملاء في كافة المحافظات المصرية وذلك عن طريق رقم العداد، وأطلقت الشركة المصرية للكهرباء العديد من الخدمات الجديدة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة، لكى يستطيع كافة العملاء من جميع المحافظات الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بهم.
في ظل جائحة كورونا التي تسيطر على العالم خلال الفترة الحالية والحد من الزحام يقي منها، يمكن عبر موقع الشركة المصرية للكهرباء من المنزل، الدخول الى الموقع الرسمي للشركة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 الخاصة بكم ما عليكم سوى الضغط هنا ليتم توجيهكم مباشرة الى هذا الموقع بسهولة.
يذكر أن وزارة الكهرباء أتاحت الاستعلام إلكترونيا عن فاتورة الكهرباء 2020 في الشركات التالية: شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء، شركة القناة لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباءشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
سيتطلب الاستعلام عن قيمة الفاتورة ضرورة إدخال رقم المشترك الموجود على أي فاتورة كهرباء سابقة، كما ستطلب منك الخدمة تحديد نوع الفاتورة سواء كانت تجارية أو منزلية واختيار المحافظة وإدخال بيانات (منطقة، يومية، حاسب، فرعي).
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:
- الدخول الى الموقع الخاص بالشركة من هنا.
- اختار المحافظة الخاصة بك.
- قم بإدخال البيانات الخاصة بالعداد في الخانات المخصصة لذلك.
- اعرض فاتورة الكهرباء 2020 بعد الانتهاء من ادخال البيانات والتأكد من ادخالها بشكل صحيح.