خطوات سهلة.. كيف تستعلم عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا؟

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

مع انطلاق شهر جديد تبدأ المنازل المصرية في تسديد فواتير الكهرباء، وهو ما ينطق على فواتير شهر أكتوبر التي تبدأ وزارة الكهرباء في تحصيلها خلال الأيام الحالية.

يذكر أن وزارة الكهرباء نفت خلال الفترة الماضية رفع أسعار الفواتير مؤكدة أن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات، أن كافة شركات تورزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.

ووقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإطلاق موقع يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع العملاء في كافة المحافظات المصرية وذلك عن طريق رقم العداد، وأطلقت الشركة المصرية للكهرباء العديد من الخدمات الجديدة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة، لكى يستطيع كافة العملاء من جميع المحافظات الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بهم.

في ظل جائحة كورونا التي تسيطر على العالم خلال الفترة الحالية والحد من الزحام يقي منها، يمكن عبر موقع الشركة المصرية للكهرباء من المنزل، الدخول الى الموقع الرسمي للشركة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 الخاصة بكم ما عليكم سوى الضغط هنا ليتم توجيهكم مباشرة الى هذا الموقع بسهولة.


يذكر أن وزارة الكهرباء أتاحت الاستعلام إلكترونيا عن فاتورة الكهرباء 2020 في الشركات التالية: شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء، شركة القناة لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباءشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.


سيتطلب الاستعلام عن قيمة الفاتورة ضرورة إدخال رقم المشترك الموجود على أي فاتورة كهرباء سابقة، كما ستطلب منك الخدمة تحديد نوع الفاتورة سواء كانت تجارية أو منزلية واختيار المحافظة وإدخال بيانات (منطقة، يومية، حاسب، فرعي).

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:

- الدخول الى الموقع الخاص بالشركة من هنا.

- اختار المحافظة الخاصة بك.

- قم بإدخال البيانات الخاصة بالعداد في الخانات المخصصة لذلك.


- اعرض فاتورة الكهرباء 2020 بعد الانتهاء من ادخال البيانات والتأكد من ادخالها بشكل صحيح.

أخبار تهمك

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

وزيرة الصحة تكشف ماذا حدث لها عقب تناول جرعة اللقاح الصيني (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شاهد.. أسامة كمال يواصل هجومه على "طفل المرور"

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ يوم

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

والد إحدى ضحايا مصابي حادث البدرشين يكشف مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال: هذا اللاعب أفضل من جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالدفاع عن كهربا ضد المتجاوزين

منذ ساعتين

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

محمد يوسف يطلب ضم نجم سموحة للبنك الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

11:43 ص

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه