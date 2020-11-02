محافظ القاهرة يدعو مجلسي النواب والشيوخ لحضور المجلس التنفيذي

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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه سيتم دعوة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحضور اجتماع المجلس التنفيذي الأسبوع بعد القادم.





وأضاف "عبدالعال" خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات بديوان عام المحافظة، مجلسي النواب والشيوخ اضافة قوية للعاصمة وسنعمل جاهدًا سويًا لتحقيق كافة مطالب المواطن المصري.



وشدد "محافظ القاهرة" على أهمية انتخابات مجلس النواب المقرر انقعادها يومي 7و8 من الأسبوع القادم، داعيًا كافة المواطنين بالنزول إلى المشاركة في هذا العُرس الانتخابي.



