ملتقى توظيفي لخريجي كلية التربية بجامعة بني سويف

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 189 بتنظيم ملتقي توظيفي لخريجي كلية التربية.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، بحيث يتم دعوة المعنيين بالتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمدارس الخاصة ورجال الأعمال لحضور الملتقي.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان له، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتبارهم عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال عقد ملتقيات توظيف بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل ولإتاحة فرص حقيقية أمام الشباب الجاد.

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