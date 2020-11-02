جهاز تنمية مدينة القاهرة: مهلة حتى نهاية ديسمبر لتركيب الواحدات السكانية عدادات مياه

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:52 ص
عداد مياه
عداد مياه
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طالب المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سكان المدينة وأصحاب قطع الأراضى، والوحدات السكنية، الذين يتم محاسبتهم (تقديرياً) فيما يخص فواتير المياه، لعدم وجود عدادات مياه والتعامل بوصلات المياه (الربط الثابت بدون عداد)، بسرعة التقدم لتركيب عدادات مياه في مهلة أقصاها الأول من ديسمبر المقبل لضمان استمرارية الخدمة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه بالنسبة لأصحاب قطع الأراضى والوحدات السكنية بالتجمعين الأول والخامس، يتم التقديم بمقر خدمة عملاء مياه الشرب رافع "سامي سعد"  بشارع التسعين الجنوبي، وبمقر خدمة عملاء مياه الشرب أمام سنترال القطامية  فيما يخص التجمع الثالث، أو التقديم من خلال الموقع الالكتروني  : https://nc- aterservices.com ، أو من خلال  خدمة "الواتس آب"  على رقم 01112223900.

وأشار رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" إلى أن ذلك يأتى حرصاً من جهاز المدينة على إصدار (فواتير المياه) طبقا للاستهلاك الفعلى للمواطنين، وبعد صدور توجيهات بإلغاء جميع وصلات المياه (الربط الثابت بدون عداد).

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عدادات مياه جهاز مدينة القاهرة الجديدة تركيب عدادات مياه

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