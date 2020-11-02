ضبط مركزين طبيين بدون ترخيص بالتجمع والبساتين

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مركزين طبيين بدون ترخيص.



فقد وردت معلومات لمباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالترويج عن مراكز طبية ملكه للتخسيس وعلاج السمنة عبر موقع التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك ) بدون ترخيص، وكذا عرض عقاقير وأدوية مجهولة المصدر وإيهام رواد مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على علاج أمراض السمنة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (صاحب مركز لعلاج السمنة والتخسيس كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى)، وبتكثيف التحريات أمكن التواصل إلى أن المتحرى عنه يمتلك مركزًا آخر كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بدون ترخيص.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتحرى عنه حال تواجده بالمركز ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وعثر بداخله على عدد من العبوات "أدوية- مواد تستخدم فى عملية التخسيس".. وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ومن خلال إستهداف المركز الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين أمكن ضبط (المدير المسئول عن المركز، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) وعثر بداخل المركز على (عدد من العبوات الداوئية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).



بمواجهتهما إعترف المتهم الأول بإدارته منشأة بدون ترخيص وقيامه بمزالة مهنة طبيب بدون تصريح وصرف روشتات علاجية للمرضى المترددين عليه عقب إيهامهم بعمله بمجال الطب، وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من المترددين على المراكز لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإشتراك مع المتهم الثانى، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بإقتصار دورة على إدارة المركز محل ضبطه وعرض الأدوية المضبوطة بحوزته للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

