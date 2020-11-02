مصرع خمسيني سقط من مرتفع في "زهور" بورسعيد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
محمد عزام
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لقي شخص يبلغ من العمر 56 عام، مصرعه اثر السقوط من مرتفع، صباح اليوم الأثنين، في حي الزهور بمحافظة بورسعيد.


تلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفي الزهور بوصول محمود عثمان رضوان - 56 سنه، عن طريق سيارة الإسعاف، بإدعاء سقوطه من مرتفع الدور الرابع من مساكن عمر بن الخطاب بمنطقة حى الزهور.

وصل المذكور عن طريق سيارة الإسعاف جثة هامدة ويتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للوقوف ملابسات الواقعة وسبب سقوطه.

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