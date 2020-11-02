الإسكان تعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة اسفنكس الجديدة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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صدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سفنكس الجديدة،  وهي إحدي مدن الجيل الرابع التي تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذها ضمن خطة الدولة للتنمية.

 وقال المهندس خالد سرور، رئيس جهاز المدينة: تضمن وضع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سفنكس الجديدة، موقع المدينة والعلاقات المكانية لها بإقليم القاهرة الحضري، ومتطلبات التنمية العمرانية بها، والتي تتضمن تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية للموقع (محاور النقل والحركة)، إلى جانب الحفاظ على تميز البيئة الطبيعية للمدينة وخلق أنماط متميزة ومماثلة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، مع إيجاد مراكز حضرية عمرانية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تعمل على تحقيق مستوى معيشي متميز بالمدينة بتوفير الخدمات وفقا للمعايير التخطيطية المستهدفة.

وأضاف: شمل المخطط المشروعات التنموية ذات التأثير على تنمية المدينة، والتي من بينها مشروعات تنمية؛ عمرانية، وزراعية، وصناعية.

 كما أوضح المهندس خالد سرور، مؤشرات الوضع الراهن للمدينة من حيث استعمالات الأراضي والكيانات القائمة، ومصادر الجذب السكاني للمدينة، وإمكانية تحقيق الاحتواء والتنوع الاجتماعي، فضلا عن إبراز أهم المقومات التنموية والقوى الدافعة لتنمية المدينة، والتي تشمل مطار سفنكس الدولي، والقطار السريع، والطرق الإقليمية، والربط مع الدلتا وشبكة السكك الحديدية القومية، والتميز البيئي وجودة الحياة.

وأشار المهندس خالد سرور، إلى أن جهاز المدينة سيقوم بالمشاركة مع المكتب الاستشاري القائم بإعداد المخطط العام بعمل جلسات استماع لإيضاح كل الاستفسارات الخاصة بالمخطط، وآلية التعامل في المراحل القادمة

 

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