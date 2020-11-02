عاجل.. إغلاق طريقي الطور وفيران لوجود تقلبات جوية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن غلق طريق الطور اتجاه أبو رديس، وطريق فيران اتجاه سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، لوجود تقلبات جوية.

وأغلق الطريق في الاتجاهين وسط تواجد أمني مكثف لرجال المرور، تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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