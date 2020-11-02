برشلونة يفتح النار على التحكيم بعد تعثرات الليجا

وجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اللوم على التحكيم في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة القليلة الماضية خاصةً بعد التعادل مع ديبورتيفو الأفيس يوم السبت الماضي.









وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن النادي الكتالوني يشعر بالأذى الواقع عليه من التحكيم ويعرف أن قرارات ومراجعات خاصية الفيديو والتي أثرت بالسلب على نتائج الفريق.









وأضافت الصحيفة إلى أن برشلونة تعثر في آخر أربعة مباريات في الدوري الاسباني وفي كل منها شعر بأضرار قرارات التحكيم على سير اللقاء.



