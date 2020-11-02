الأرصاد: طقس مائل للبرودة ليلًا مع أمطار خفيفة.. والعظمى بالقاهرة 27



القاهرة العظمى 27 والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 18

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 22

دمياط العظمى 25 والصغرى 22

الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 20

السويس العظمى 28 والصغرى 20

العريش العظمى 27 والصغرى 21

طابا العظمى 26 والصغرى 23

سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 24

الغردقة العظمى 30 والصغرى 24

الفيوم العظمى 28 والصغرى 18

بني سويف العظمى 28 الصغرى 19



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحرى ليلًا.وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس مائل للبرودة بالليل، مع سقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة ببعض المناطق، وأن يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على خليج السويس قد يساهم في اضطراب الملاحة البحرية، وأن يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.وهذا بيان بدرجات الحرارة: