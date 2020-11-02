سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن السبب وراء موافقة الجهاز الفني للنادي الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني على إعارة عمار حمدي لاعب النادي إلى صفوف الاتحاد السكندري، رغم إعجاب المدرب الجنوب إفريقي بقدراته وبإمكانياته.

وقال المصدر إن الجهاز الفني للأهلي كان يرغب في بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، لكن عمار كان يرغب في المشاركة بشكل أساسي وهو ما وجده الجهاز الفني أمر صعب تحقيقه.

وأضاف المصدر بأن اللاعب فضل الرحيل على سبيل الإعاراة والانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندري.

وتابع المصدر بأن عمار حمدي كان لديه أكثر من عرض لكنه اختار النادي السكندري لأنه لعب له قبل ذلك في الموسم قبل الماضي وظهر بمستوى مميز وانضم خلالها لمنتخب مصر.



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