أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 2-11-2020
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات بقيمة 2 جنيه للجرام في مستهل بداية تعاملات اليوم الاثنين بعد تراجع تعرضت لها في تعاملات الأمس.
وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين بعد تلك الارتفاعات بقيمة 2 جنيه للجرام كالأتى :
سجل سعر جرام عيار 18 : 706 جنيها.
بلغ سعر جرام عيار 21 : 824 جنيها.
حقق سعر جرام عيار 24 : 942 جنيها.
الجنيه الذهب سجل سعر: 6592 جنيها.
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