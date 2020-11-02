أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 2-11-2020

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
الذهب
الذهب
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات  بقيمة 2 جنيه للجرام في مستهل بداية تعاملات اليوم الاثنين بعد تراجع تعرضت لها في تعاملات الأمس.

 

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين بعد تلك الارتفاعات بقيمة 2 جنيه للجرام كالأتى :

 

 سجل  سعر جرام عيار 18 : 706 جنيها.

 

 بلغ سعر جرام عيار 21 : 824 جنيها.

 

حقق سعر جرام عيار 24 : 942 جنيها.

 

الجنيه الذهب سجل  سعر: 6592 جنيها.

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