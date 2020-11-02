أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 2-11-2020

حققت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات بقيمة 2 جنيه للجرام في مستهل بداية تعاملات اليوم الاثنين بعد تراجع تعرضت لها في تعاملات الأمس.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين بعد تلك الارتفاعات بقيمة 2 جنيه للجرام كالأتى :

سجل سعر جرام عيار 18 : 706 جنيها.

بلغ سعر جرام عيار 21 : 824 جنيها.

حقق سعر جرام عيار 24 : 942 جنيها.

الجنيه الذهب سجل سعر: 6592 جنيها.