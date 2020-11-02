رئيس القابضة للمياه: لدينا أكثر من 3 آلاف معدة لمواجهة الأمطار (فيديو)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
هدى عبدالرازق
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قال أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، إن جهود مواجهة الأمطار للعام الجاري بدأت منذ السنة الماضية عقب تحديد الأماكن التي تحتاج إلى دعم حيث تم إقامة بالوعات بالمناطق التي تشهد تجمع مياه أمطار.

وأوضح "معوض"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن فروع القابضة تصل إلى 25 شركة على مستوى الجمهورية، تمتلك 3 آلاف و500 معدة مجهزة للتعامل مع مياه الأمطار.

وأكد نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، أن هناك تناغم كبير بين القابضة للمياه والمحليات في مواجهة الأمطار بالمحافظات.

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قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك غرفة عمليات بكل محافظة لمواجهة حالات الطوارئ والاستعداد لسقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن يتم التواصل بشكل دائم مع هيئة الأرصاد ووزارة الري لمتابعة آخر تطورات سقوطها.

وأضاف "رسلان" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أن آبار الشحن الجوفي تستوعب كميات كبيرة من مياه الأمطار في المناطق الصحراوية، موضحًا أن عمليات صيانة معدات رفع المياه مستمرة منذ 4 أشهر لمواجهة مخاطر السيول.

وأشار إلى أن هناك 3500 معدة على مستوى الشركة القابضة، كما أنه يتم نشر أغلب سيارات الكسح والمياه على مطالع الكباري والأنفاق التي تتجمع فيها كميات كبيرة من الأمطار، فضلًا عن القيام بصيانة السيارات وتدريب الكوادر على التعامل مع أي تجمعات أول بأول.

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