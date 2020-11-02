النقل تعلن خريطة الطرق المتضررة من السيول في سيناء والبحر الأحمر



•طريق الصعيد البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا )، بسبب وجود إطماءات وتلفيات في بعض اجزاء طبان الطريق جاري إصلاحها وإزالة الاطماءات بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق



•طريق رأس غارب الشيخ فضل.



•طريق رأس غارب الغردقة لحدوث سيول عند الكيلومتر 60 ويوجد معدات خاصة بهيئة الطرق لرفع آثار السيول فور توقف المياه.



•طريق الجيش الحر فى اتجاه المنيا ( قبل نفق سنور).



طرق حدث بها بعض التلفيات وجاري صيانتها واستعادة كفاءتها وجاري تحويل حركة المرور على المناطق المتأثرة وهي:



• طريق طور سيناء مفارق فيران (جاري ازالة اثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق).



• طريق كاترين مفارق فيران ( المسافة من كاترين حتى الطرفة ) (جاري ازالة اثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق)



•تقاطع وادي وتير مع طريق دهب نويبع حيث تم دفع معدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق لإزالة الاطماءات.



وتهيب الهيئة العامة للطرق والكباري السادة المواطنين المتحركين على هذه الطرق اتخاذ اعلي اجراءات اليقظة والحذر كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والاعلان عن ذلك.



كما تؤكد الهيئة على تواجد مجموعات الانقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الاحمر وسيناء وانها جاهزة للتدخل فورا.

اعلنت وزارة النقل، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وتجهيز معدات الانقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الامطار والسيول على مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء.واوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري اليوم ان هذه الطرق تشمل:تم استعادة كفاءة وفتح طريق القصير قفط امام حركة المرور.طرق تم غلقها جزئيًا لحين إزالة الاطماءات ووتوقف سقوط المياه وهي: