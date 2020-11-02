النقل تعلن خريطة الطرق المتضررة من السيول في سيناء والبحر الأحمر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements

اعلنت وزارة النقل، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وتجهيز معدات الانقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الامطار والسيول على مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء.

واوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري اليوم ان هذه الطرق تشمل:

تم استعادة كفاءة وفتح طريق القصير قفط امام حركة المرور.

طرق تم غلقها جزئيًا لحين إزالة الاطماءات ووتوقف سقوط المياه وهي:

•طريق الصعيد البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا )، بسبب وجود إطماءات وتلفيات في بعض اجزاء طبان الطريق  جاري إصلاحها وإزالة الاطماءات بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق    

•طريق رأس غارب الشيخ فضل.

•طريق رأس غارب الغردقة لحدوث سيول عند الكيلومتر 60 ويوجد معدات خاصة بهيئة الطرق لرفع آثار السيول فور توقف المياه.

•طريق الجيش الحر فى اتجاه المنيا ( قبل نفق سنور).

طرق حدث بها بعض التلفيات وجاري صيانتها واستعادة كفاءتها وجاري تحويل حركة المرور على المناطق المتأثرة وهي:

• طريق طور سيناء مفارق فيران (جاري ازالة اثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق).

• طريق كاترين مفارق فيران  ( المسافة من كاترين حتى الطرفة ) (جاري ازالة اثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق)

•تقاطع وادي وتير مع طريق دهب نويبع حيث تم دفع معدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق لإزالة الاطماءات.

وتهيب الهيئة العامة للطرق والكباري السادة المواطنين المتحركين على هذه الطرق اتخاذ اعلي اجراءات اليقظة والحذر كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والاعلان عن ذلك.

كما تؤكد الهيئة على تواجد مجموعات الانقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الاحمر وسيناء وانها جاهزة للتدخل فورا.
النقل تعلن خريطة الطرق المتضررة من السيول في سيناء والبحر الأحمر
النقل تعلن خريطة الطرق المتضررة من السيول في سيناء والبحر الأحمر
النقل تعلن خريطة الطرق المتضررة من السيول في سيناء والبحر الأحمر
النقل تعلن خريطة الطرق المتضررة من السيول في سيناء والبحر الأحمر
النقل تعلن خريطة الطرق المتضررة من السيول في سيناء والبحر الأحمر
النقل تعلن خريطة الطرق المتضررة من السيول في سيناء والبحر الأحمر
النقل تعلن خريطة الطرق المتضررة من السيول في سيناء والبحر الأحمر
النقل تعلن خريطة الطرق المتضررة من السيول في سيناء والبحر الأحمر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شاهد.. أسامة كمال يواصل هجومه على "طفل المرور"

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تكشف ماذا حدث لها عقب تناول جرعة اللقاح الصيني (فيديو)

منذ ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

رضا عبد العال يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

منذ ساعتين

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ يوم

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

لميس الحديدي تعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل: "مش شايفة كهربا غلطان" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يحسم مصير نجم الزمالك

منذ ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالدفاع عن كهربا ضد المتجاوزين

منذ 35 دقيقة

رضا عبد العال: هذا اللاعب أفضل من جيرالدو

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق ناري من نقيب الممثلين على الملابس العارية للفنانات في "الجونة"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الطرق والكباري": انتشار فرق الصيانة على مستوى الجمهورية لمواجهة السيول

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

12:41 ص

نجم الأهلي يطلب الرحيل

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف