وزير الدفاع يغادر إلى البرتغال في زيارة رسمية لدعم علاقات التعاون العسكرى

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
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غادر القاهرة صباح اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي علي رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهًا إلى جمهورية البرتغال، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع البرتغالية وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وتأتى زيارة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى البرتغال تلبية للدعوة الموجهة من السيد جوا جوميز كرافينهوا وزير الدفاع البرتغالى لدعم علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

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