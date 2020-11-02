رياض الخولي وصبرى فواز وسيد رجب ينضمون لقائمة أبطال مسلسل "موسى"





ويُعد مسلسل "موسى"، التعاون الثاني الذي يجمع بين سيد رجب ومحمد رمضان بعد تقديمهم مسلسل "نسر الصعيد".





وفي سياق آخر، شارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وهو بطولة أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، سلوى عثمان، رحاب الجمل، ريم سامي، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.





تعاقد كلاً من صبري فواز، وسيد رجب، ورياض الخولي، وسمية الخشاب، على مسلسل "موسى" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.