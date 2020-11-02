رياض الخولي وصبرى فواز وسيد رجب ينضمون لقائمة أبطال مسلسل "موسى"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تعاقد كلاً من صبري فواز، وسيد رجب، ورياض الخولي، وسمية الخشاب، على مسلسل "موسى" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.


ويُعد مسلسل "موسى"، التعاون الثاني الذي يجمع بين سيد رجب ومحمد رمضان بعد تقديمهم مسلسل "نسر الصعيد".


وفي سياق آخر، شارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وهو بطولة أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، سلوى عثمان، رحاب الجمل، ريم سامي، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف ماذا حدث لها عقب تناول جرعة اللقاح الصيني (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعليق ناري من نقيب الممثلين على الملابس العارية للفنانات في "الجونة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال: هذا اللاعب أفضل من جيرالدو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

لميس الحديدي تعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل: "مش شايفة كهربا غلطان" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالدفاع عن كهربا ضد المتجاوزين

منذ 42 دقيقة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ يوم

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. أسامة كمال يواصل هجومه على "طفل المرور"

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يوجه رسالة قوية لمدرب الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

باتشيكو يحسم مصير نجم الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

12:41 ص

نجم الأهلي يطلب الرحيل

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف