إعلامية تتضامن مع مؤمن زكريا على الهواء.. وتوجه رسالة لزوجته (فيديو)

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قلدت الإعلامية أسماء مصطفى، الحركة الشهيرة للاعب مؤمن زكريا تضامنا معه في أزمته الصحية التي يمر بها، مشيدة بزوجته ووقوفها بجانبه، قائلة: "سيدة عظيمة وبنت أصول".



وقالت "مصطفى"، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن قصة الحب التي جمعت بين اللاعب مؤمن زكريا وزوجته ريهام ومواقفها معه هى تتويج لأصالة المرأة المصرية، مضيفة: "معدن ولاد الأصول مش بيظهر غير في الأزمات".



وأضافت الإعلامية أسماء مصطفى، أن هناك نماذج كثيرة تدل على عظمة المرأة المصرية، متمنية الشفاء للاعب مؤمن زكريا، متابعة: "مصر مليانة نماذج حلوة".



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وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مرض مؤمن زكريا الذي شغل الرأي العام خلال الساعات الأخيرة:



1- مرض مؤمن زكريا أحد أمراض الجهاز العصبي واسمه العلمي التصلب الجانبي الضموري، وأكتشف المرض لأول مرة عند الرياضيين في الولايات المتحدة الأميركية خلال القرن العشرين، عندما أصيب به لاعب البيسبول لوجيريج.



2- ويقصد بالتصلب الجانبي الضموري، أي التلف والتليف والتيبس بالخلايا العصبية، أما كلمة الجانبي فتشير إلى موقع التصلب الذي يحدث في المناطق الجانبية من الحبل الشوكي، ومصطلح الضموري، وأصله يوناني، يعني دون غذاء للعضلات، ويقصد به فقّد الإشارات العصبية التي تصل إلى العضلات في الحالات الطبيعية.



3- يعتبر مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه حتى النطق.



4- عراض مرض مؤمن زكريا تتلخص في عدم قدرة المخ على التحكم في العضلات، مما يعيق حركة المريض، ويؤدي قلة حركة عضلاته إلى ضعفها ومن ثم ضمورها، بسبب تلف الخلايا العصبية، وقد تعاني عضلات المريض من التشنجات أو الارتعاشات أو التصلب في بعض الأحيان، ويمكن للأعراض أن تحدث في جزء معين من الجسد أو تكون عامة في مناطق متعددة وبجانب الحركة تتأثر كذلك عضلات التحدث.



5- أثبتت الدراسات أن التفاح أو قشر التفاح يغنيك عن الذهاب للأطباء، وفوائدهما عديدة حيث تياعد على حماية الجسم من أمراض القلب، وتحمي الجسم من الإنهاك، تمنع إتلاف الغشاء لمحيط بالأعصاب، وتحتوي قشور التفاح على مركب كيميائي يساعد في إصلاح الخلايا العصبية يوقف تفشي المرض، كما يعزز صحة العيون من خلال خفض خطر الإصابة بالجلوكوما، ويمنع تسوس الأسنان ويقلل من خطر الإصابة بالإلتهاب، ويحتوي على حمض أورسوليك الذي يحمي القلب من التصلب المتعدد وهو مرض مؤمن زكريا.

