صعود جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب ، وإستقر سهم التجاري الدولي عند مستوي 61 جنيه .

ومع بداية الجلسة ، وارتفع كلا من سهم المصرية للإتصالات والسويدي للكابلات والشرقية للدخان .

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10459 نقطة،, ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2721 نقطة.

وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الأحد على تراجعات جماعية للمؤشرات ، لينهى المؤشر الرئيسي على هبوط بنسبة 0.56% عند 10456 نقطة ، فيما أنهى المؤشر السبعينى عند مستوي 1854 نقطة على تراجع نسبته 0.88% ، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة لجلسة الأحد بلغت 916 مليون جنيه بحجم تداول 309 مليون سهم من خلال 32522 صفقة بمخطط سيولة للشراء 45% , بالتداول على 180 ورقة مالية ربحت منها 51 ورقة و تراجعت 112 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 17 ورقة مالية دون تغيير .



