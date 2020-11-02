تفاصيل دعم مستشفي أجا المركزي بتكلفة 2 مليون جنيه

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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تسلم مستشفي أجا المركزي، في محافظة الدقهلية، ماكينات غسيل كلوى جديدة، وفرش أسرة وأجهزة، بتكلفة 2 مليون جنيه تبرع من المجتمع المدني.


اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن وصول عشر ماكينات غسيل كلوي جديدة إلي وحدة الكلى مع فرش 8 اسرة و8 مونيتور لكل سرير بمستشفى أجا المركزي بتكلفة حوالي 2 مليون جنيه تبرع من المجتمع المدني.

جاء ذلك في اطار خطة مديرية الصحة لتطوير ورفع كفاءة جميع أقسام ووحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية وزيادة القدرة الاستيعابية لها ورفع مستوى الخدمة المقدمة


وأوضح وكيل صحة الدقهلية إرتفع اجمالي عدد الماكينات بوحدة الكلي باجا من 45 ماكينة الي 55 ماكينة غسيل كلوي وترتفع القدرة الاستيعابية للوحدة لاستقبال المزيد من الحالات الجدد حيث يمكنها تقديم الخدمة ل 250 مريض بعد ان كانت القدرة الاستيعابية للوحدة حوالي 160 مريض كحد اقصي.

كما وجه وكيل صحة الدقهلية الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفى والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية.
تفاصيل دعم مستشفي أجا المركزي بتكلفة 2 مليون جنيه
تفاصيل دعم مستشفي أجا المركزي بتكلفة 2 مليون جنيه
تفاصيل دعم مستشفي أجا المركزي بتكلفة 2 مليون جنيه
تفاصيل دعم مستشفي أجا المركزي بتكلفة 2 مليون جنيه
تفاصيل دعم مستشفي أجا المركزي بتكلفة 2 مليون جنيه
تفاصيل دعم مستشفي أجا المركزي بتكلفة 2 مليون جنيه
تفاصيل دعم مستشفي أجا المركزي بتكلفة 2 مليون جنيه
تفاصيل دعم مستشفي أجا المركزي بتكلفة 2 مليون جنيه

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