أرتيتا يشيد بثنائي أرسنال بعد الفوز على اليونايتد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
ارسنال ومانشستر يونايتد
ارسنال ومانشستر يونايتد
وكالات
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يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أن الصفقات الجديدة شكلت إضافة قوية للمدفعجية خاصة أمام مانشستر يونايتد والفوز الذي تحقق بهدف دون رد.

وقدم بارتي عرضاً رائعاً في منتصف الملعب، بينما كان غابرييل يتولى قيادة خط الدفاع ليحقق آرسنال فوزه الأول في ضيافة يونايتد منذ 2006.

وقال أرتيتا للصحافيين: "أدرك مدى صعوبة هذا الدوري.. لكننا نحاول اختيار سمات محددة في شخصيات اللاعبين الذين نحاول ضمهم".

وأضاف: "أعتقد أنهما لعبا بنضج كبير ويبدو وكأنهما هنا منذ فترة أطول كثيراً من الواقع".

وتابع: "أدرك أنه لا يزال ينقصهما بعض التجانس.. في ظل عدم لعب الفريق مع بعضهم كثيراً، لكني أيضاً أرى الروح القتالية والشخصية الواضحة في أرض الملعب".

وحظي بارتي أيضاً بإشادة من روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي قال إن لاعب الوسط الغاني ذكّره بنجم آرسنال السابق باتريك فييرا.

وقال كين لشبكة سكاي سبورتس: "كان بارتي مذهلاً، كلما نظرت إليه تمنيت وجوده في وسط يونايتد، إنه قوي وحماسي ويستطيع التمرير إلى الأمام ويستطيع السيطرة على الكرة".

وأضاف: "اعتدت الصراع مع فييرا وأعتقد أن هذا الشاب يملك فرصة معادلة ما كان يقدمه فييرا".

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