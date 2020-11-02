قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، إنه سيبحث في تونس والجزائر مسألة ترحيل المتطرفين.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "من غير المقبول ربط الإرهاب بالمهاجرين أو بلون بشرة فالإرهاب مرتبط بإيديولوجية متطرفة".

وتابع وزير الداخلية الفرنسي: "استنفرنا مئة ألف شرطي وجندي لحماية البلاد".

وقد أوقفت الشرطة الفرنسية، شخصين آخرين في إطار التحقيق في هجوم نيس، مما يرفع عدد الموقوفين إلى 6.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال شخص نفذ هجومًا بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وقررت السلطات الفرنسية، يوم الخميس الماضي، إغلاق الكنائس ودور العبادة بمدينتي "نيس وكان" بعد الهجوم بالسكين قرب كنيسة نوتردام.

ورجع رئيس بلدية نيس، أن الهجوم قرب الكنيسة عمل إرهابي، مضيفًا أن المشتبه به في هجوم الطعن يعالج بمستشفى في نيس حاليًا.

وأعلن المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، فتح تحقيقًا في هجوم نيس.

وشهدت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، جريمة قتل مدرس وقطع رأسه قرب المدرسة الواقعة في بلدية كونفلان-سان-أونورين بشمالي باريس، بعد أن عرض (المدرس) على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس مقرر حول حرية التعبير.