فريق أطفال وكبار بلا مأوي ينجح في دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم في بني سويف والمنيا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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قام فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالتعامل مع فتاة وطفلتين بلا مأوى في بني سويف والمنيا، وذلك بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.

وتبين أن الفتاة تدعى أ.ج وتبلغ من العمر 20 عاما وتركت المنزل بسبب خلافات أسرية فضلا عن زواجها وتركها للمنزل.

وقام الفريق بالتواصل مع زوج اختها ووالدها وتم عمل جلسة فردية معها وجلسة جماعية مع الاب والاخت وتم التأكيد علي الاب بحسن رعايتها وتم إعادتها للاسرة بعد اتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية.

وبالتزامن، نجح الفريق في دمج طفلتين (ج.ع) 5 سنوات وح.ع 3 سنوات ( اخوات ) بمحافظة المنيا داخل اسرهم متواجدتين امام مستشفي النيل بملوي، حيث تم التواصل مع الاب ومعه شهادات ميلاد الاطفال وأفاد بأنه فقد ابنتيه أثناء عمله في التسول بالشارع وتم اعادة الطفلتين للأب واتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية.
فريق أطفال وكبار بلا مأوي ينجح في دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم في بني سويف والمنيا
فريق أطفال وكبار بلا مأوي ينجح في دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم في بني سويف والمنيا
فريق أطفال وكبار بلا مأوي ينجح في دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم في بني سويف والمنيا
فريق أطفال وكبار بلا مأوي ينجح في دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم في بني سويف والمنيا

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