جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالدفاع عن كهربا ضد المتجاوزين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
علي نبوي
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انتفضت جماهير النادي الأهلي ضد التصريحات التي أطلقها محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتجاوزه في حق محمود كهربا لاعب النادي الأحمر.

وطالبت جماهير النادي الأهلي ضرورة حماية الأهلي لمحمود كهربا بعد التصريحات التي أطقها بالأمس محمد فضل وقيامه بتقدم شكوى ضد اللاعب في لجنة الانضباط التابعة بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ودشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان "احمي كهربا يا أهلي" مطالبة النادي الأحمر بحماية كهربا من تطاول محمد فضل.

كما حذرت جماهير الأهلي خلال هذا الهشتاج عضو اللجنة الخماسية محمد فضل من غضبهم، بعدما تعاطفوا معه قبل ذلك لكن يبدوا أنهم كانوا مخطئين.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق تقدمه بشكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد فضل بعد تطاوله على محمود كهربا لاعب النادي الأهلي خلال مراسم تسليم درع الدوري عقب مباراة طلائع الجيش.



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