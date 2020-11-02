رئيس القابضة للمياه: 500 مليون جنيه دعم حكومي للاستعداد للشتاء (فيديو)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، إن الحكومة دعمت الشركة القابضة والشركات التابعة لها بـ500 مليون جنيه، للاستعداد لموسم الشتاء.

وأضاف "معوض"، خلال حواره برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن مياه الأمطار يتم سحبها وتصريفها في شبكات الصرف، موضحًا أن كل منطقة حسب التمركز الخاص بها.

وتابع أن في إسكندرية مياه الأمطار تصرف في البحر، بينما هناك شبكات صرف على كورنيش النيل بالمعادي، ليتم تصريف مياه المطر في النيل، مشيرًا إلى أن القاهرة بها أكثر من 20 ألف بلوعة مطر.

واختتم تصريحاته، أن المياه تتراكم في الشارع وقت الأمطار حتى تستوعب الشبكات وتبدأ في استقبال المحطات المياه، موضحًا هناك تنسيق بين القابضة للمياه والمحافظات ووزارة الري استعدادًا لسقوط الأمطار.


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قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك غرفة عمليات بكل محافظة لمواجهة حالات الطوارئ والاستعداد لسقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن يتم التواصل بشكل دائم مع هيئة الأرصاد ووزارة الري لمتابعة آخر تطورات سقوطها.

وأضاف "رسلان" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أن آبار الشحن الجوفي تستوعب كميات كبيرة من مياه الأمطار في المناطق الصحراوية، موضحًا أن عمليات صيانة معدات رفع المياه مستمرة منذ 4 أشهر لمواجهة مخاطر السيول.

وأشار إلى أن هناك 3500 معدة على مستوى الشركة القابضة، كما أنه يتم نشر أغلب سيارات الكسح والمياه على مطالع الكباري والأنفاق التي تتجمع فيها كميات كبيرة من الأمطار، فضلًا عن القيام بصيانة السيارات وتدريب الكوادر على التعامل مع أي تجمعات أول بأول.

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