6 مستجدات طرأت على سد النهضة.. تعرف عليها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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في الساعات الأخيرة، طرأت عدد من المستجدات على مفاوضات سد النهضة بعد جلسة المباحثات التي عقدت لمحاولة الوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف الثلاثة "القاهرة - الخرطوم - أديس أبابا".

عُقد الأخد اجتماع وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

و يواصل وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات سد النهضة لليوم الثانى على التوالى، حسبما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضى برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى بجنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة التي ستسغرق أسبوعا واحدا على وضع جدول أعمال واضح ومفصل بتوقيت زمنى محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التى يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المستجدات التي طرأت على مفاوضات سد النهضة:

- تمسكت مصر بالتوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

- السودان طالبت بضرورة التخلي عن الطريقة السابق غير المنتجة في التفاوض حول أزمة سد النهضة، وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية، واقترحت منح خبراء الاتحاد الإفريقي دورًا أكبر في تسهيل التوصل لسد الفجوة مع مصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، وكذلك وضع جدول زمني محدد لعملية التفاوض في أزمة سد النهضة وقائمة واضحة بالمخرجات التي سترفع لمجلس الاتحاد الإفريقي.

- اتفقت الأطراف الثلاثة على مواصلة بحث الموضوع عبر فريق سداسى يضم عضوين من كل دولة لوضع إطار مرجعى لدور الخبراء فى تسهيل التفاوض بين الدول الثلاث لترفع تقريرها لوزراء المياه الثلاثة غدا الثلاثاء.

- اتفق وزراء الري والموارد المائية بمصر والسودان وإثيوبيا، على استكمال المفاوضات حول سد النهضة، على أن تعقد جلسة اليوم الاثنين لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة.


- سيتم عقد الجلسة، اليوم الإثنين، بحضور الخبراء فني وقانوني من كل دولة لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للسادة الوزراء بعد غد الثلاثاء 3 نوفمبر.

- وفقا لما سبق أكد مراقبون أن المفاوضات لم تفشل والمصلحة تقتضي أن نصل إلى حل يرضي الجميع، كما أن الأزمة لم تتحول إلى مفاوضات مالا نهاية.


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