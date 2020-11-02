"النواب" يوافق اتفاقيات بقيمة 33 مليون دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:15 ص
رنيا المشاط
رنيا المشاط
أحمد الشيخ
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أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب علي 4 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ إجمالي هذه الاتفاقيات نحو 33،4 مليون دولار أمريكي.

 

وتشمل هذه الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي)، بمبلغ 4 مليون و426 ألف دولار أمريكي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن العليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي.

 

كما تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، بمبلغ 4 مليون دولار أمريكي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي.

 

وتوفر الاتفاقية الأولي 4.4 ملايين دولار للتنمية الزراعية والريفية، لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر, والقاهرة الكبرى ودلتا النيل، وتستهدف الاتفاقية الثانية ضخ 15 مليون دولار في قطاع التعليم الأساسي، لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب، وتدريب المعلمين، كما سيتم توفير 4 ملايين دولار من خلال الاتفاقية الثالثة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتوسيع نطاق العلاقة بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، وتعزيز التعاون للأغراض السلمية، فيما سيتم ضخ 10 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الرابعة لتحسين النتائج للقطاع الصحي من خلال تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة فعاليته واستدامته.

 

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا بين مصروالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلي أن هذه الشراكة تعكس الأولويات التنموية لمصر، مشددة على أهمية التعاون المشترك، والذي يعزز سبل عيش المواطنين في مصر، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحة أن هذه الاتفاقيات تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وفي 9 يوليو الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط،6 اتفاقيات منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 90 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والصحة والزراعة والتجارة والاستثمار.

 

وكان السفير الأمريكي بالقاهرة "جوناثان كوهين"، قال إن الاتفاقيات الموقعة تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة التعاون الدولي، والالتزام الحكومي الأمريكي تجاه المساهمة في تحقيق التنمية للشعب المصري.

 

وتتضمن محفظة الولايات المتحدة الجارية مع مصر 12مشروعاً ممولة بمنح بإجمالى 1861.974 مليون دولار لتمويل عدد 3 مشروعات فى قطاع الإسكان بقيمة 554.991 وعدد 4 مشروعات فى قطاع التعليم بقيمة 1015.551 مليون دولار، ومشروع فى قطاع الصحة بقيمة 31.086 مليون دولار، وآخر فى قطاع الزراعة بقيمة 72.598 مليون دولار، ومشروع فى قطاع السياحة والآثار بقيمة 35.729 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعين لدعم الجهاز الحكومى بمبلغ 152.019 مليون دولار.

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