الليلة.. محمد رياض وعمرو محمود ياسين ضيفا برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، الليلة في برنامجها "كلمة أخيرة" ، الفنان محمد رياض و السيناريست عمرو محمود ياسين، وتُعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة "ON". 


ومن المُقرر أن يتحدث عمرو محمود ياسين خلال اللقاء عن حكايات وتفاصيل جديدة، في حياة والده الفنان الراحل محمود ياسين، كما سيتحدث أيضًا عن بدايته الفنية وعن الصعوبات التي واجهته خلال مشواره الفني، وغيرها من التفاصيل.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ زينب عزيز، بطولة بشرى، لبنى عبدالعزيز، أحمد فهمي، حسن مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم.

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